『Niko and…ダブルプレストトレンチコート/ サイズ③ クリーリング済！【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 41分に出品され03月17日 12時 41分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このトレンチコートは、ベージュのダブルブレストデザインで、シンプルながらも洗練された印象を与えます。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

取り外し可能な裏地にはチェック柄が施されており、見た目だけでなく着心地にも配慮されています。季節の変わり目にぴったりのアイテムです。



【機能性】

ウエストベルトが付いており、シルエットを調整可能。ボタンは6つあり、しっかりとした作りで風を防ぎます。



＊裏地に若干毛玉感ありますが目立ちません。クリーニングして保管してました。

USED 品にご理解いただける方へ♪



＊サイズ(素人採寸/センチ略)

肩幅 41

身幅 54

着丈 100

袖丈 57



- 色: ベージュ

- デザイン: ダブルブレスト

- 裏地: チェック柄

- スタイル: ロングコート

- 襟のデザイン: ラペル襟

- ボタンの数: 6つ

- ウエストベルト: あり





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ニコアンド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Niko

and…ダブルプレストトレンチコート/

サイズ③

クリーリング済！