『最終値下 INDIVI 日本製 ウール100% チェスターコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 07分に出品され04月12日 16時 07分に終了予定です。即決価格は14,822円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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INDIVI 定番人気 名品コート





サイズ 15 (3L 表記ですが大きめの作りなので4Lの方も着れそうです)





ブラック





タグなし 試着のみ







汚れや毛玉等ありません。





3Lの方は中に着込んでも余裕を持って着れます。

4Lの方は中に着込んでジャストくらいだと思います。





両サイドにポケット有。





形が本当に綺麗なので着痩せして見えます。

私にはサイズが大きかったので出品します。









定価48,994円



品番: GF8677_99990912791003



















. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: インディヴィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終値下

INDIVI

日本製

ウール100%

チェスターコート