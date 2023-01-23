『美品 クリスチャンディオール ツイード ヘリンボーン チェスターコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 22時 25分に出品され04月06日 22時 25分に終了予定です。即決価格は12,168円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 □ブランド名□

Christian Dior MONSIEUR クリスチャンディオール ムッシュ



□商品名□

チェスターコート



□仕様□

ヘリンボーン

ダブルブレスト

ロング丈

ツイード

裏地あり



□素材□

ウール100％



□カラー□

ブラック×グレー

グレー系



□表記サイズ□

M



□実寸サイズ□

着丈：85㎝

身幅：64㎝

ゆき丈：90㎝



※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。



□コンディション□

裏地に僅かな汚れと記名がございますが、その他は目立つ傷や汚れは見当たらなく、使用感の少ない綺麗な状態ですので、まだまだ永くご愛用頂けるお品物です。



※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。



※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み（古物商許可証所持）



※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み（古物商許可証所持）



ご覧頂きありがとうございます。

他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。

#Hi－tuStudio



それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

A3264

カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

クリスチャンディオール

ツイード

ヘリンボーン

チェスターコート