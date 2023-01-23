『美品 カナダグース ダウンジャケット XS キャンプフーディ 軽量 ライトダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 08時 36分に出品され04月24日 08時 36分に終了予定です。即決価格は14,352円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カナダグース キャンプフーディジャケット



◎ 商品状態 ◎



現在、店舗では入手困難なモデル◎



ジャケット外側には汚れや傷み、白化もありません。

非常に綺麗な状態で、これからも十分活躍してくれる一点です。

内側の襟ぐり白い部分（着ると全く見えない場所です）に薄汚れがあります。⇒写真10枚目参照



軽量で極暖のジャケットは、内ポケットに収納できるポケッタブル仕様。

冬はこの1枚で十分乗り切れちゃいます。

日常からアウトドアまで大活躍。



冬の良き相棒になってくれること間違いなしです。



追加して欲しい写真がありましたら、お気軽にコメントください。



▼サイズ XS（日本のＳ~M程度。）

154cm標準体型、トップスはMサイズを買うことが多いですが、こちらは十分着れました。

高身長の方でも細身であれば問題なく着れると思います。



着丈 約72cm

肩幅 約37cm

身幅 約44cm

袖丈 約59cm



▼カラー

ブラック



▼素材

表地：ナイロン

裏地：ポリエステル

ダウン90％、フェザー10％



＊送料＊

無料



＊発送について＊

2〜3日以内には発送します。お急ぎの場合はお伝えください。出来る限り対応します。



送料の都合上、らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便を変更することもございます。ご了承ください。



＊その他＊

一度人の手に渡った中古品であることをご理解いただける方のご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 カナダグース ダウンジャケット XS キャンプフーディ 軽量 ライトダウン