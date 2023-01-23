『【レア！】グローブトロッター ジェットコレクション / 2WAYボストンバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 12分に出品され03月22日 03時 12分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 普段使い、週末のプチトラベル、短期出張など

活躍する機会は多いと思います。

写真の通り使用感はありますが、

そのクタッとした質感もまた、味があったいいと思います。

まだまだ使っていただけるグローブトロッターの

JETコレクション トートバッグです。



「ジェット」コレクションは、モダンラグジュアリートラベラーをテーマにレザー職人の技を凝縮した、まさにプライベートジェットで旅する現代の冒険家たちのためのコレクションです。

★最上の素材と卓越した技法を用いた豪華なレザーエッジの仕上げなど、どのレザー製品も職人によるビスポーク・クオリティで創り出されています。



【サイズ】

縦：36cm / 横：37cm / マチ：15cm

ハンドル：15cm / ストラップ：58cm



【付属品】

保存袋 / ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【レア！】グローブトロッター ジェットコレクション

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2WAYボストンバッグ