『プリーツプリーズ 水色 スカーフ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 02時 58分に出品され03月22日 02時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品 未使用になります



屏風型スカーフ。折りたたんでコンパクトに首に巻いたり、広げてストールのように使用することもできます。



サイズ長さ(cm)幅(cm)

- 約146.0約44.0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プリーツプリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ プリーツプリーズ 水色 スカーフ