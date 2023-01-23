『トゥモローランド ダッフルコート 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 56分に出品され03月23日 09時 56分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入。



肩幅40

身幅52

着丈95

袖丈61

素人寸法です。





上質なメルトンウールのダッフルです。

本革仕様で高級感あります。

フードが立体感のある作りで、状態は綺麗です。

ベージュなのでこれから春にかけて活躍すると思います。

二度程着用し、クリーニング済みで自宅保管をしていました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ トゥモローランド ダッフルコート 美品