『最終値下げ！tumugu 美品コットンベルベットキルティングコート ツムグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 39分に出品され03月14日 23時 39分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ツムグのキルティングコットンベルベットコートです。

全国のいろんなお店で探しましたが

どこも完売していて

やっとこちらで新品を譲ってもらい、

自宅で試着のみです。

車移動ばかりであまり着る機会が

なさそうなので綺麗なうちに。



ツムグのホームページから写真２枚追加しました！



濃いめのグレー（黒にも見えますが）

コットンベルベットで

手袋でも止めやすい

大きなボタンが付いてます。

あと内側はコットンで両側に

ポケットがついてます。

袖を少し曲げて内側の布を見せてもかわいいとおもいます。

ホームページには、裏のタグを切り取ると

リバーシブルでも着られるそうです。



着丈109センチ



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···冬



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ツムグ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ！tumugu

美品コットンベルベットキルティングコート



ツムグ