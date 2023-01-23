『新品 foulatelier フラトリエ 起毛カシミヤ 無地 ストール モカ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 46分に出品され03月23日 21時 46分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品

新品タグ付

foulatelier

フラトリエ

起毛カシミヤ

無地 ストール

モカ ベージュ

定価22,000円



【サイズ】

約47cmx160cm（房 各8 cm込）



【素材】

カシミヤ100％



【ブランド説明】

名前の由来はフランス語の「foulard〈洋品〉」と「atelier〈工房〉」から。カジュアルな普段使いからフォーマルまで、さまざまな場面で使えるスカーフ・ストールを提案するブランドです。



【商品説明】

上質で柔らかなカシミヤ100％のチェック柄ストールです。起毛加工を施してますのでほんわりとしたソフトタッチなアイテムです。



※出品中の手袋と同時購入の際は500円値引きいたします♪購入前にコメント欄でお知らせくださいませ。

#プー吉の冬物衣料品



#foulatelier

#フラトリエ

#起毛カシミヤ

#カシミヤ

#カシミヤ100%

#カシミヤマフラー

#マフラー

#無地

#ストール

#カシミヤストール

#プレゼント

#冬小物

#防寒



カラー···ベージュ



柄・デザイン···無地



素材···カシミヤ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フラトリエ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品

foulatelier

フラトリエ

起毛カシミヤ

無地

ストール

モカ