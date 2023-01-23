『✨美品✨ポロ ラルフローレン ダウン M 青 水色 ブルー ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 10時 51分に出品され04月10日 10時 51分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅【ブランド】



PORO RALPH LAUREN

ポロ ラルフ ローレン





ビッグポニー







✅【色 カラー】



ブルー 水色 青色







✅【サイズ】



Mサイズ



着丈 約70㎝

肩幅 約51㎝

身幅 約56㎝



※多少の誤差はご了承下さい。







✅【発送】



出来るだけ丁寧に梱包して迅速に発送致します。



お急ぎの方はメッセージで教えて頂ければ

出来るだけ早く対応させて頂きます。







✅【状態】





大きな汚れや傷等は見受けられない比較的

美品の状態です。



※あくまで中古品になりますので写真で状態を

よくご確認の上ご購入下さいませ。



※自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮

下さいませ。



※お使いのモニターによっては色調が異なって

見える場合があるかもしれませんので

ご理解の程お願い致します。



※他でも出品していますので売り切れの際は

ご了承下さいませ。



※タバコ吸いません。 ペットいません。



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブルー



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨美品✨ポロ ラルフローレン ダウン M



青 水色 ブルー ジャケット