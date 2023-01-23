『MUJI labo 撥水フード付きダウンジャケット 男女兼用 アイボリー M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 13時 30分に出品され04月16日 13時 30分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年度 MUJI labo 撥水フード付きダウンジャケット



■カラー：アイボリー

■男女兼用

■サイズ：M





素材】

洗濯を繰り返しても、水を弾く性能が長持ちする耐久撥水加工を施しました。

ロング丈ですが軽い仕上がりです。

フィルパワー750のダウンを使用し、空気をよく含みあたたかい。

立ち上がりのよい、頭がすっぽりと入るサイズの大きめフード付き。

【混率】

表地：ナイロン100%

裏地：ポリエステル100%

中わた：ダウン90%，フェザー10%

【デザイン】

フロントジップの、フード付きのショートダウン。

両サイドのポケットにもジップを付けることで、モノが落ちにくい仕様にしました。

ファスナーのスライダートップの紐が少し長めなので、手袋をしていても引きやすくなっています。



一度着用しております。

コートが増えてきた為出品いたします。

発送の際は圧縮いたします。

自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください。



ムジラボ



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ムジルシリョウヒン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MUJI

labo



撥水フード付きダウンジャケット

男女兼用

アイボリー

M