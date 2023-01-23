『THE NORTH FACE マウンテンダウンジャケット ND91837 M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 10時 07分に出品され03月10日 10時 07分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】ノースフェイス THE NORTH FACE



【商品名】MOUTAIN DOWN JACKET



【状態】数回程度の美品



【定価】¥68,200（税込）



【カラー】BE ビーチグリーン



【商品番号】 ND91837



【サイズ】Mサイズ



【寸法】着丈72、肩幅47、身幅55、袖丈60



注意事項：すり替え防止のため、返品・交換・キャンセルは受け付けておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

マウンテンダウンジャケット

ND91837



M