『TATRAS タトラス GODOL 購入時9万円 グースダウンベスト サイズ2【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 11時 45分に出品され04月14日 11時 45分に終了予定です。即決価格は10,990円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

イタリアメーカーのTATRASは高品質なグースダウンで知られ、スタイリッシュなデザインと優れた保温性を兼ね備えています。



ほつれなどは見当たらず綺麗です。



素材構成

表地: 100% ポリエステル; 中わた: 90% ダウン, 10% フェザー; 裏地: 100% ナイロン; 別布: 100% ナイロン

取り扱い案内

ドライクリーニングのみ

原産国

ポーランド

この商品について

SIZE:2 肩幅:40cm 身幅:52.5cm 着丈:68cm

説明

ポケットの止水ファスナーでスポーティなダウンベストです。胸にはフラップ付きのポケット、フードは取り外しが可能なフードとサイズ感は着丈は少し長めで身幅、肩幅はジャストサイズにしています。 ダウンステッチを内側に入れボリュームが抑えられてスッキリとしたモデルになります。コンパクトなボリュームですのでアウターは勿論、フードが取り外せますのでインナーダウンとしてもお使いできる点もポイントです。 撥水加工あり。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

GODOL

購入時9万円

グースダウンベスト

サイズ2