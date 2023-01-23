『【未使用】スタニングルアー パイルパファーブルゾン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 15時 32分に出品され03月04日 15時 32分に終了予定です。即決価格は17,111円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のみの、

スタニングルアー パイルパファーブルゾン

値札なし

LIGHT BLUE

レーヨン、キュプラの繊細で滑らかでパウダリーなタッチのコーデュロイ素材。

NAVY

0サイズ

定価49,500円 2023年末購入



商品詳細 114290182300

起毛感のあるカジュアルな素材でトレンド感と新鮮さのあるブルゾン。

オーバーサイズでボリュームの出るパターンに拘りました。

後ろの裾にはドロストがついており、シルエットの調整が可能です。

首までとめられるフードデザインで真冬でも温かく着て頂けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: スタニングルアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用】スタニングルアー

パイルパファーブルゾン