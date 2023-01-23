『266NIKEナイキトラックジャケットベロアダークグリーン刺繍 Lワンポイント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 12時 36分に出品され04月10日 12時 36分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代の古着を中心に、個性的なアイテムを出品しています。ちらっと覗いて見て下さい❤️





❤️ポイント❤️

高級感抜群

刺繍

ワンポイント

人気Lサイズ

最高デザイン＆最高カラーリング

ゆるだぼで着て頂けます

古着女子に超オススメ







7900お客様にご安心してご購入して頂く為に、もし注文した商品でない物が届いた場合に限り、着払いでこちらがご指定する所に返送お願いします。





↓↓↓青く光ってる所を押すと見れます

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1点物 早い物勝ちとさせて頂きます‼️

レディース メンズ 女性 男性 どちらでもいけると思います。





90‘sを思わせるポップな配色。





90年代のアイテムと思われます。

非常に目立つビックロゴなので好きな方是非いかがですか。非常に人気のある商品となっております。





今期 なら カーゴパンツ、リジットデニム、チノパンツ を合わせて◎

勿論、スタジャン、ダウンジャケット のインナーにも❤️





古着ならではの絶妙な風合い、シンプルなデザインの一着。着心地良く快適に温かく着回せます。





そのまま着てもゆるだぼジャケット、カバーオールやスタジャン、他アウターのインナーとして着ても差し色やアクセントになりオススメです。









サイズ L (平置き実寸値)



肩幅···約49cm

身幅···約58cm 胸囲···約116cm

袖丈···約64cm

着丈···約66.5cm





※素人の採寸になります。

※素人がメジャーを使い測っております。





カラー

1着 緑色 ダークグリーン







特に目立つダメージありませんが、多少の使用感あります。古着にしては結構美品だと思います。



個人的に状態はかなり良いと思います♡



古着にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。







保管は自宅保管となっております。





宅急便コンパクトサイズでの発送になります。

丁寧に畳み、チャック付き収納パックにお入れし、宅急便コンパクトの箱にお入れして発送となります。





コメント無し、即ご購入大歓迎。

直ぐに、即発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 266NIKEナイキトラックジャケットベロアダークグリーン刺繍

Lワンポイント