『【美品】 ネッククーラー 瞬間冷感 折り畳み式 首掛け扇風機 冷却プレート 白【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 02時 24分に出品され03月27日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ／

暑い夏を快適に！

熱中症対策に効果的です♪

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＊即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎

＊送料無料・即日（24時間以内）発送。

・未使用品です。商品の状態は実物写真

をご確認ください♪



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【商品の詳細】

◆ブランド：Boleye

◆カラー：ホワイト

◆サイズ：185×176×67mm

◆重量：386g

◆メーカー希望小売価格：16,980円

（税込み）

★先端半導体技術・

扇風機2in1夏向け設計

一体式パワフル送風タイプで、優れた冷却機能に加え、高速回転のダブルタービンファンを搭載。両側にネッククーラー 冷却プレートがあることで体温を下げる効果を発揮し、後ろについた扇風機が暑さを和らげます。2秒でヒンヤリ冷たさを感じ、超小型クーラーシステムを実現。また、3段階の冷却温度調節で自分に合った快適な温度を選択でき、360度の立体風でこれまでにない冷却体験を与えます。



★大満足のバッテリー＆22h連続再生！

首掛け扇風機 ネッククーラーは、5000mAhのバッテリーを搭載しており、長時間使用しても安心です。最大22時間の連続再生が可能。場所を選ばないコードレス仕様により、急な外出やアウトドアイベントでも使い勝手が良い点が特徴です。また、USB充電が可能で、充電器が手元にあればいつでも充電できます。



★折りたたみ式！夏外出に必要！

首かけ扇風機は、折りたたみ式でコンパクトに収納できます。また、七色のライトが付いており、夜間や暗い場所でも目立ちます。さらに、首周りのサイズを調整できるため、男女問わず幅広く使用でき、肌にしっかり密着し冷却力も更にアップし、夏の外出に欠かせないアイテムです。



★羽根なし＆完全両手解放

携帯扇風機 首掛けは、羽根がないため、静かに使用でき、両手は自由に使えるので、様々なシーンで使える汎用性が高く、オフィスや自宅など、あらゆる場面で活躍します。さらに、首の後ろから装着するため、ヘッドバンドやイヤーマフの邪魔にならず、快適に使用できます。





ネッククーラー 瞬間冷感 折り畳み式 首掛け扇風機 冷却プレート 5000mAh大容量 最長22時間連続使用可能 羽なし 静音 ネックファン 携帯扇風機 3段階風量 温度調整 強力 熱中症対策 首掛けクーラー

8-1 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>暑さ対策・冷却グッズ 商品の状態: 未使用に近い