『【美品】 ネッククーラー 瞬間冷感 折り畳み式 首掛け扇風機 冷却プレート 白【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 02時 24分に出品され03月27日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ダイエット・健康>>>健康用品>>>暑さ対策・冷却グッズ
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格7713円
270 入札履歴
終了
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