『UNIQLO ハイブリッドダウンコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 06分に出品され04月01日 04時 06分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO ダウンコートです。

冬の終わりに購入したため、一度しか着用してません。



- コットンのようなカジュアル感のあるナイロン素材にアップデート。

- 暖かくて軽い高機能中綿とフィルパワー750以上のプレミアムダウンを使い分け。

- 腕まわりと裾を機能性中綿シートにすることで暖かさを保ちながら、すっきりしたシルエットに。

- 小雨程度の水をはじく撥水加工。※生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします。加工は永久的ではありません。

- デザインアクセントとしてフェイクファーを採用。

- フードやフェイクファーが取り外せる3WAY仕様でいろいろな着こなしができる。

- フード、裾のストッパーを絞れば防寒ができ、裾を絞ればコクーンシルエットにアレンジできる。

- ノンキルトのすっきりとしたデザイン。



素材

表地: 100% ナイロン/ 中わた: 身頃: 90% ダウン, 10% フェザー/ 袖部分: 本体脇部分: 65% ポリエステル, 35% レーヨン/ フード: 100% ポリエステル/ 裏地: 100% ポリエステル/ ファー部分: 72% モダクリル, 15% アクリル, 13% ポリエステル/ ポケット布: 100% ポリエステル





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よろしくお願いします^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

ハイブリッドダウンコート