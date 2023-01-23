『Nounless MONSTER PADDING JACKET【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 07時 19分に出品され05月03日 07時 19分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nounlessのモンスターパッディングジャケットです。



ユニセックスのアイテムになっており、男女ともに着用可能です。



新品未使用のアイテムであり、購入前のイメージと少し違ったため出品することにしました。



内蔵のフードや袖のパッドなど、機能性にも優れており、冬はこの一枚で乗り越えます。



サイズ着丈肩幅袖丈身幅

1(FREE)74 60.560 72



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カラー···ブラック



カラー···ブラック

素材(表地)···ナイロン

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジエダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Nounless

MONSTER

PADDING

JACKET