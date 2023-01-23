『ロングコート Sサイズ レディース アイボリー ウエストタック フレアコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 23時 52分に出品され04月22日 23時 52分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LIP SERVICE



ウエストタックフレアコート





ウエストにタックを施すことで美しいラインを演出するコート。



ベルトでリボン結びをすれば、フェミニンなムードをプラスできます。



袖口のパイピングのようなデザインが、コーディネートの引き締め役に◎



スカートやパンツスタイルにも相性ぴったりなアイテムです。





定価：20,790円



【ブランド】



LIP SERVICE （リップサービス）



【カラー】



アイボリー



【サイズ】



Sサイズ



着丈 111cm

肩幅 36cm

バスト90cm

ウエスト86cm

ヒップ 102cm

袖丈 58cm



【素材】



表地：

ポリエステル93%

レーヨン5%

ポリウレタン2%



裏地：

ポリエステル97%

ポリウレタン3%



ベルト:合成皮革





【発送について】

コンパクトに折り畳み梱包し、匿名配送での発送を予定しております。

らくらくメルカリ便から、ゆうゆうメルカリ便に変更する可能性がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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