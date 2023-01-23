『7379 THE NORTH FACE DRYVENT ダウンコート 黒色【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 07時 25分に出品され03月08日 07時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [◯item]





ノースフェイス ファー付き ダウンコート





[◯detail]





ブラック US規格 ファー着脱可能



グースダウン





[◯size]





表記サイズ：M



目安サイズ：M





※あくまで目安ですので参考程度でお考えください





肩幅：約54cm



身幅：約60cm



着丈：約80cm



袖丈：約63cm



※平置き





[◯condition] ⇒ B



A：比較的綺麗な商品

B+：使用感がそれなりにある一般的な中古品

B：着用に支障をきたさないレベルのダメージ.汚れ

B-：多少ダメージ.汚れがある商品

C：使用感が目立つ商品

D：目立つダメージや汚れがある商品



※上記のランクは"古着"という前提の評価になります。



※古着の為細かな傷.汚れは前提です。細かな事が気になる方は購入をお控えください。



※古着という性質上把握しきれないものもありますのでその点はご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 7379

THE

NORTH

FACE

DRYVENT

ダウンコート

黒色