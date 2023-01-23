『極美品 マークアンドロナ ダウンジャケット ラビットファー カモフラ XLサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 40分に出品され03月13日 21時 40分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

極美品 マークアンドロナ MARK&LONA ダウンジャケット カモフラ そで切替 ラビットファー スカル ドクロ 極暖 軽量 ゴルフウェア メンズ XLサイズ



大手セレクトショップ鑑定済みの物です。



○サイズ

サイズXL

肩幅45cm

身幅54cm

袖丈66cm

着丈68cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。









○状態

目立った傷や汚れなどなく全体的にかなり綺麗な商品です





○カラー

グレー×ホワイト





○素材

ポリエステル

中綿 ダウン

ファー ラビット





○発送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。





管理番号…0130.0206.0304.14700. 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マークアンドロナ