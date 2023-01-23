『レオン様専用Patagonia パタゴニア レディース プリモパンツゴアテックス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 00時 41分に出品され03月11日 00時 41分に終了予定です。即決価格は9,217円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○商品説明

Patagonia パタゴニア ウィメンズ プリモ パンツ ゴアテックス #31630 CURACAO GORE-TEX ゴアテックス パンツ アウトドア 登山 ウェア レイン 防水 透湿 ウエア スノーボード スキー ウェアー にも◎



DWR（耐久性撥水）加工により沿岸地域のべた雪を弾いて飽和状態を防ぎます。ウエストはソフトな起毛トリコットの裏地付きで、タブによりフィットの微調節が可能です。まち付きの股と立体形状の膝は動きやすさを向上し、腿の外側のベンツは余分な熱をすばやく逃します。かさばりを抑え水の侵入を防ぐコーティング加工済みのスリム・ジップを採用し、雪の侵入を防ぐゲイターと、裾とふくらはぎを保護する頑丈なエッジガードが付いています。



快適さを維持する透湿性と丈夫な防水性／防風性プロテクションを提供、３層構造のゴアテックス・パフォーマンス・シェルは、幅広いアウトドア・アクティビティに理想的。頑丈な外側の素材と丈夫な裏地の間に特殊なゴアテックス・メンブレンをはさんだ３層構造

のゴアテックス・パフォーマンス・シェルは、幅広いアウトドア・アクティビティに理想的です。



○サイズ(平置きcm)

【M】ウエスト84/股上23/股下82/ワタリ32/裾幅26.5



※品番はレディースですが、サイズ上、男性用としても着用可能



○状態

目立つ傷や汚れない美品です。

経年により内側太腿辺りに変色ありますがゴアテックスに機能には問題ありません（画像10）



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



中古品の為、汚れ・ほつれ・シミ・シワなど着用感のあるものもございます。検品致しておりますが、見落としや説明不足の場合もございます。



あくまで素人個人間のお取引になりますので、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



素人撮影の為、画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがある場合がございます。



他にもいろんなブランド品を出品しています。

お時間ございましたらぜひご覧くださいませ。



#りぷろのショップ一覧



タイプ···登山ウェア/アウトドアウェア/スノーボードウェア



種類···ボトムス



詳細···トレッキングパンツ/ズボン



性別···ユニセックス



サイズ···M 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パタゴニア

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ レオン様専用Patagonia

パタゴニア

レディース

プリモパンツゴアテックス