『デュベティカ DUVETICA ダウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 21時 14分に出品され04月12日 21時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入は10年以前ですが、あまり着ていないので綺麗です。記憶曖昧ですが、定価が16万くらいしたと思います。

綺麗ですがクリーニング後に発送する予定です。

よろしくお願いします。



カラー···レッド



肩幅···44cm

身幅···52cm

袖丈···58cm

着丈···55cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デュベティカ

DUVETICA

ダウン