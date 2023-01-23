『【桜井着】新品未使用 アスキー askyy リボンコート シャツジャケット 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 17時 55分に出品され03月07日 17時 55分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8月18日（日）までの限定価格です。



Askyyアスキーのリボンコートになります。

タグ付きの新品未使用品です。



Mr.Childrenの桜井さんが半世紀へのエントランスのドーム公演のアンコールで着用していました。

着用機会がないため出品します。



今後、再販の予定はないとのことなので希少な商品だと思います。



非常に薄手の作りなため、春から夏は羽織り物として、秋から冬はコートなどのインナーとして活躍してくれると思います。



元々ほつれ加工された商品です。

ご理解の上ご購入ください。



◾︎カラー

ブラック

黒



◾︎サイズ~平置き採寸 ~

サイズ2

着丈98

身幅45





Mr.Children ミスチル ウカスカジー 桜井和寿 桜井着 フランシストモークス FranCisT_MOR.K.S. wjk askky アスキー kiryuyrik bajra ミファラ mifara ROEN 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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黒