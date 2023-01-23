『45R 45rpm ツイルKNIT PEA JACKET【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 16分に出品され03月30日 20時 16分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 やさしい色合いのピーコート♡



これからの季節に大活躍ですよ〜

クリーニング済みの綺麗な状態ですので

気になる方はとってもおすすめです！





定価：¥59,400





✔2回のみ使用

✔カラー：ブルー

✔ [表記サイズ]：0

✔[実寸サイズ]

肩幅：約71cm

着丈：約74cm

身幅：約60.5cm

袖丈：約50cm

✔[品質表示]：毛90％／アルパカ10％

✔ (6枚目のお写真)クリーニング済み





即購入⭕



写真は無加工ですが、あくまでも自宅保管ですので細かい傷や汚れは責任を負いませんので神経質な方はご遠慮下さい。



考慮して頂ける方ご購入よろしくお願いします！



不明な点などコメントして頂ければ

答えられる範囲でお答えします！



プロフィールはお読みになって下さい( ✿˘︶˘✿ ).。.:* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フォーティーファイブアールピーエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 45R

45rpm

ツイルKNIT

PEA

JACKET