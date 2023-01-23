『★EVILACT LEVEL .7 JKT★新作イーブルアクト★試着品★【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 20時 31分に出品され03月10日 20時 31分に終了予定です。即決価格は38,180円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難う御座います。新作のダウンシリーズEVILACT LEVEL .7 JKTです。サイズM。

本日商品届いたばかりで試着したのですがMサイズでも私にはオーバーサイズでしたので泣く泣く出品する事にしました。室内で試着しただけです。

大変人気ですでにSOLDOUTです。

探していて買えなかった方はこの機会に如何でしょうか。





撥水性スリーレイヤー（3 Layer）のハードシェル採用により雨風に強く、インナーにはフェザーダウンを高密度タフタでパッキング。

シンプルなアウターを意識し、強風時やライディングの際に風の影響を受けやすいフードや裾調整のドローコードにおいても極力露出させないよう、複雑なパターンで構築している。また、胸の比翼内側に配した内ポケットや、サイドポケットには止水ファスナー。比翼ポケットにもコイルファスナーを配した贅沢な装備。

ストリートシーンは勿論、冬のライディングさえも躊躇しない「防風、防寒、保温」の機能を突き詰めた寒冷地用ジャケット。



※170cm 63kgでLサイズを着用しておりますが、ご覧の様にかなり大きめに着用しております。本来適切なサイズはMサイズとなります。



material



Outer：Nylon 100%

Inner：Feather Down 100%

Lining：Polyester 100%



color : cedar / black



size : S / M / L / XL



S . 着丈68/72cm . 身幅66cm . 裄丈89cm . 裾幅66cm . 袖幅27cm . 袖口幅17/12cm

M . 着丈70/74cm . 身幅68cm . 裄丈91cm . 裾幅68cm . 袖幅28cm. 袖口幅17/12cm

L . 着丈72/76cm . 身幅70cm . 裄丈93cm . 裾幅70cm . 袖幅29cm. 袖口幅18/13cm

XL . 着丈74/78cm . 身幅72cm . 裄丈95cm . 裾幅72cm . 袖幅30cm. 袖口幅19/14cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★EVILACT

LEVEL

.7

JKT★新作イーブルアクト★試着品★