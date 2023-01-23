『70s Eddie Bauer ダウンジャケット 黒タグ ベージュ L表記【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 15時 46分に出品され03月23日 15時 46分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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詳しくは、プロフィール欄をご確認ください。



●サイズ



LARGE表記



肩幅はラグランのため計測不能

身幅約62cm

着丈約81.5cm

袖丈はラグランのため計測不能

※袖下部分で約55cm



※計測方法により多少の誤差あり。



●ブランド



Eddie Bauer



●状態



・シワあり

・汚れあり

・フード欠損あり



●商品説明



レア！



1970年代頃のEddie Bauer（エディー・バウアー）のダウンジャケット！



黒タグ！



USA製！！



GOOSE DOWN（グースダウン）！！



色はベージュ！



サイズはL表記ですが、詳しくは実寸をご確認くださいませ！



お好きな方はぜひ！





下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。



↓↓↓



#古着屋□□□□



○ブランド一覧

#古着屋□□□□_eddiebauer



○アイテム一覧

#古着屋□□□□_jacket



○年代一覧

#古着屋□□□□_70s



○ジャンル一覧

#古着屋□□□□_vintage



○カラー一覧

#古着屋□□□□_beige





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もちろん即購入も大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

Eddie

Bauer

ダウンジャケット

黒タグ

ベージュ

L表記