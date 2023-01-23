『極美品 カナダグース ダウン ブラウン xs フード グリフィン期 激レア 希少【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 04時 04分に出品され04月16日 04時 04分に終了予定です。即決価格は19,540円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号 h1023



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■ブランド



CANADA GOOSE カナダグース





■状態



目立つ傷や汚れなく美品です。





■サイズ(cm)



表記：XS



着丈→70

身幅→57

袖丈→63

肩幅→56





■カラー



ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

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