『エトレトウキョウ フーディーストールリバーコート ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 15時 05分に出品され03月11日 15時 05分に終了予定です。即決価格は13,181円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品に関して

いろんなコーディネートを楽しめる、秋冬のメインアウター。

保温性とデザイン性を両立。

柔らかく程よい光沢感の生地は上質でハイクオリティな仕上がり。



■サイズ

M

着丈 :123cm

肩幅 :58cm

袖丈 :51cm

バスト :120cm

ストール:240×40cm



■状態

中古品ですが特に目立った傷や汚れも無く綺麗な状態です。



■仕様

色:ベージュ

素材:

ウール90%

ナイロン10%



■その他注意事項

・商品の検品は十分に行っておりますが、見落とし等がある場合もございます。また、商品は自宅保管となりますのでご理解ください。

・送料の都合上、商品は小さくたたんで発送致します。

・ご覧頂いている商品のカラーにつきましては、光の加減等により多少異なる場合がございます。



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肩幅···58cm

袖丈···51cm

着丈···123cm



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エトレトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エトレトウキョウ

フーディーストールリバーコート

ベージュ