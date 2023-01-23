『THE NORTH FACE ノースフェイス バルトロライトジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 23時 42分に出品され03月14日 23時 42分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品

THE NORTH FACE ノースフェイス

バルトロライト ダウンジャケット



■ブランド名

THE NORTH FACE

ザノースフェイス



■カラー

ブラック

黒色



■サイズ

表記 XS



■着用回数

ワンシーズン



目立った傷や汚れはございません。

宜しくお願いいたします。



カラー···ブラック



モデル···ENDURANCE BALTRO JKT



モデル···BALTRO LIGHT JKT



素材・柄···GORETEX



素材(詰め物)···ダウン



ZARAh&mrhcPatagonianike 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス バルトロライトジャケット