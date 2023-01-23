『モンクレール LIORET フードロゴナイロンダウンジャケット メンズ 1 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 34分に出品され03月30日 01時 34分に終了予定です。即決価格は75,480円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】1

【サイズ詳細】肩幅46cm,身幅58cm,着丈65.5cm,袖丈65cm

【状態ランク】A(使用感が少ない商品)

【商品説明】国内代理店タグ、ワッペン(ブラック)が付いています

【付属品】 箱

【品質表示】(表地),ナイロン81%,ポリウレタン19%,(裏地),ナイロン,(中綿),ダウン90%,フェザー10%

【ブランド】モンクレール（MONCLER）

【アイテム】ダウンジャケット

【商品名】 LIORET G20911A00028 フードロゴナイロンダウンジャケット

【カラー】ブラック

【対象】メンズ



他にダウンコート使い回してたので

使用回数10回未満です



購入時期2021年11月

2021年モデル

身長171cm 普通体型で使用していました

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

LIORET

フードロゴナイロンダウンジャケット

メンズ

1

美品