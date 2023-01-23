『デサント 水沢インビジブルライトダウンジャケットINV－06【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 06時 11分に出品され04月09日 06時 11分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水沢インビジブルライトダウンジャケット"INV－06" / MIZUSAWA INVISIBLE LIGHT DOWN JACKET "（(NVGR)グラファイトネイビー/S）



2023年に購入しましたが、一度も着用する機会なかったので売却します。



タグは切ってしまいましたので新品に近い状態とさせていただきます。中古品にご理解ある方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

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ジャケット・アウター タグ デサント 水沢インビジブルライトダウンジャケットINV－06