『HESTRA 3-Finger Full Leather Short【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 04時 45分に出品され03月22日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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早い者勝ち❗️



※送料込みの為、値下げ対応しません。

ご了承下さい。







【国内正規品】



HESTRA

ヘストラ



3-Finger Full Leather Short

スリーフィンガー フル レザー ショート



サイズ 8



ブラック





2023.1月国内正規取扱店より購入。

2023.1〜2月の期間に数回着用。

それ以降は使用してません。



2024春に

ヘストラ専用グローブオイル塗り込み済み。





※プライスタグ、購入時レシートありません。





※あくまでも中古品になります。

神経質な方はご遠慮下さい。



※評価悪い方はお取引遠慮させて頂きます。



※購入後にサイズやイメージと違った等でのキャンセルや返品はご遠慮ください。



※すり替え防止のために、返品は固くお断りします。



※発送時、小さく畳んで梱包します。

シワが入りますのでご了承下さい。







種類···グローブ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘストラ