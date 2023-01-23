『シェアードミンク ベルト付き リバーシブルロングコート FREEサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 07時 34分に出品され03月25日 07時 34分に終了予定です。即決価格は22,100円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シェアードミンク、リバーシブルのベルト付きロングコートになります。恐らく定価350〜400万程度の物と思われます。着用形跡はほぼ見られません。

タグは右ポケットの中に付いてます。

165cmの自分が着て足首から8〜10cm上くらいの長さの丈なります。着丈の着用画像が10枚目にございます。vito nacciというミラノのブランドで柔らかく暖かくとても高級感があり上質です。良かったらこの機会に♪



カラー...ブラウン



着丈...ロング



肩幅...44cm

身幅...55cm

袖の丈...66cm

着丈...125cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ シェアードミンク

ベルト付き

リバーシブルロングコート

FREEサイズ