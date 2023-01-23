『DESCENT 水沢ダウン SHUTTLE グラファイトネイビー Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 14時 11分に出品され03月05日 14時 11分に終了予定です。即決価格は13,990円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デサントの水沢ダウンの廃盤モデルSHUTTLEです。

カラーはグラファイトネイビー

サイズはLサイズになります。



5年ほど着用。

その後、白洋舎で水沢ダウン専用のクリーニングをお願いした後、クローゼットで保管していました。



ダウンの品質による保温性はもとより

冬季オリンピックの公式ウェアを提供しているスポーツブランドならではの機能的な特徴を備えていて、包まれた時の満足感がとても高いです。



ポイント

・立体裁断による着心地の良さ

・スリムなシルエット

・止水テープを用いた丁寧な縫製

・ダウンの抜けの少なさ

・フロントとサイドの通気用ベンチレーション



留意点

・製品の特性上、縫製に用いている止水テープの部分に少し色抜けが見られます。





素材(詰め物)···ダウン

カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENT

水沢ダウン

SHUTTLE

グラファイトネイビー

Lサイズ