『【中古】GoPro HERO5 Session ～付属品あり～【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 12分に出品され04月19日 04時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、誠にありがとうございます。



◎即購入可

【国内正規品】【中古】

GoPro HERO5 Session

ゴープロ アクションカメラ



＜外観＞

写真を複数載せましたので、ご覧ください。

ボディ部分に傷やスレがございますが、撮影に支障が出るようなレンズ傷などはございません。

※レンズに保護フィルムは貼っておりません。

※中古商品の為、使用感がございます。予めご了承ください。



＜動作＞

撮影・再生、ボタン操作やスマホ接続などの基本動作に問題はなく、良好です。

リセットをした状態で発送いたします。



＜GoPro HERO5 Sessionについて＞

・4K撮影可能

・10mまでの防水性能

・広角レンズ搭載

※バッテリー内蔵型の為、バッテリーの交換はできませんのでご注意ください。

※撮影にはSDカードが必須です。付属はいたしませんのでご注意ください。



＜付属品について＞

・専用スタンド

・専用充電コード



<おまけ>

・専用クリップ(破損修理歴あり)※現在は使用可能

※SDカードは付属しませんのでご注意ください。



＜注意点＞

・あくまで使用した事のある中古品です。

・カメラ本体については、数分程度動作確認・撮影テストを行った結果となります。長時間のテストは行っておりませんので、予めご了承の上ご購入ください。

・こちらのカメラは水中での撮影に利用したことがございます。(水没はしておらず、正常使用可能です）

・外箱はございません。緩衝材に包んでの発送となります。

・事前にGoPro HERO5 Sessionの性能や仕様をGoPro公式サイトにて確認し、ご理解いただいた上でご購入ください。

※専用ページの作成や商品のキープはお受けしておりません。質問をいただいていても、購入された方を優先させていただきますので、ご注意ください。



＜お願い＞

・説明文は出品者の主観になります。神経質な方はご購入をお控えください。

・原則、返品返金対応は致しませんので予めご了承ください。

※商品ページに記載のない不備や破損がある場合に限り、返品返金対応をさせていただきます。

・ご購入後は受取評価を放置なさらぬようお願いいたします。



上記ご案内や写真をご覧いただき、ご理解ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。

どうぞこの機会にお求めくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゴープロ