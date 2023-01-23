『ザ ノースフェイス サンダー フーディー ジャケット ダウン JACKET【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 40分に出品され03月15日 05時 40分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】 後ろ身頃に白っぽい汚れがあります。その他は特筆すべき汚れやダメージはございませんが、一般的な中古品程度です。画像にてご確認下さい。



【カラー】 ブラック



【素材】画像の内タグよりご確認ください。



【サイズ】 M



【平置き採寸】

脇下身幅 47cm

着丈 55cm

肩幅 38cm

袖丈 55cm





素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。





THE NORTH FACE ザ ノースフェイス サンダー フーディー ジャケット primaloft ダウン JACKET レディース ブラック サイズ M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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