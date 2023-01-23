『【年始セール☆】アトリエボズ ロング テーラード ジャケット 未着用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 55分に出品され03月14日 11時 55分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明文は必ずお読み下さい☆】

【ご納得の方のみ即購入可能です^^】

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年始セール中☆

35,999円→33,999円

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29,999円

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19,999円！！

最終価格です。

手数料・送料がかかるためもうこれ以上の

お値下げはできません。

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ATELIER BOZ

アトリエボズ

ロングジャケット

テーラード

コート



カラー：黒

着丈︰約 130cm

肩幅︰約 36cm

袖丈︰約 62cm

ウエスト：約 72cm

脇下身幅︰約 40cm(平置き)

※着用トルソーは9ARです



15〜16年近く前に店頭にて購入したお洋服です。

当時試着はしたかもしれませんが、持ち帰り後は

未着用のままクローゼット保管しておりました。



ブラウス・ワイドパンツはコーデ参考ですので

付属しません。





経年なりの状態にて

【目立った傷や汚れなし】としております。



たたんで発送いたします。

アイロンやしわ取りスプレーまたは

クリーニングにて整えてください。



品質や状態に神経質な方や評価で

クレームをなさる方はご遠慮ください。



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⚠️ご注意⚠️

過去に説明文をろくに読まず即購入し

『違っていた』と言う方がいました。

商品説明は【必ず】確認してください。



コンビニ／ATMお支払いの方の無言

未払いが多発しています！

事前にコメントか、取引メッセージにて

【お支払い予定日】を【必ず】お知らせ

ください。



未払い・購入キャンセルは迷惑です。

絶対やめてください！

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送料込価格は最安値での発送です。



ATELIER BOZ

アトリエボズ

ATELIER PIERROT

アトリエピエロ

MIHO MATSUDA

ミホマツダ



ゴシックロリータバイブル

KERA

ゴシック

ヴィジュアル



#写真及び説明文の無断転載は固くお断りします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アトリエボズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【年始セール☆】アトリエボズ

ロング

テーラード

ジャケット

未着用