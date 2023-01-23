『【UR iD ×ナンガ】インナーダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 00時 13分に出品され03月27日 00時 13分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価【約25,000円】



サイズ【M】



高い技術とクオリティーで、高い信頼と評価を得る滋賀県の国産シュラフ(寝袋)メーカー"NANGA (ナンガ)"。そのナンガにアーバンリサーチがパターンから別注したインナーダウンジャケットが登場しました。



ブリティッシュアーミーが採用するDPMカモは野暮ったさを感じず、洗練された印象を感じる事の出来る数少ないカモフラージュです。



Barbour（バブアー）などのイギリストラディショナルブランドなどでもサンプリングされ、ファッションとしての評価も非常に高い迷彩です。



【NANGA(ナンガ)】

1941年に開始した国産シュラフメーカー。こだわりの強い熟練された職人による安定した商品提供、品質管理を徹底的に行い、安全かつ安心なアイテムを供給し続けています。



【写真4枚目】裾に擦れ有り



詳細はプロフ必読の上質問からお願い致します。（ユーズドにつきコンディションに神経質な方のご入札をお断りさせていただきます。）



＊価格交渉の質問は御遠慮頂きますようお願い致します。尚、当商品は他サイトでも出品中です。ご入札前に質問から購入可能の可否を応答していただけましたら幸いです。





カラー···ブラック

柄・デザイン···その他

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

襟···ノーカラー

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ カラー: ブラック系/ブラウン系/グリーン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【UR

iD

×ナンガ】インナーダウンジャケット