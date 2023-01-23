『【Arc’teryx】fission SV jacket 金刺繍【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 07分に出品され03月10日 10時 07分に終了予定です。即決価格は43,560円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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<商品説明>

Arc’teryx アークテリクス

2000年代初頭 vintage arc アーカイブ

fission フィション SV

金刺繍 ゴールドロゴ 始祖鳥

24kのような金ではありませんが、写真でもわかる通り暗めのゴールドです。

シャンパンゴールドといったカラーリングです。15枚目の写真がわかりやすいです。

希少カラー"basalt"

PRIMALOFT プリマロフト GORE-TEX XCR

着膨れしないゴールデンサイズS

着用者は180cm



<サイズ>



S



<色>



ミリタリーグリーン系



<実寸>

着丈約76

肩幅約54

身幅約60



誤差±1〜2cm程度あるものとしてあくまでも参考としてご理解ください。





<生産国>



カナダ



<状態>

USEDですので、一般的な使用感はございますが、着用に問題の有る(破れなど)ダメージは無くまだまだ着用できます。



その他状態等は写真にてご確認ください。



<発送>



らくらくメルカリ便 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Arc’teryx】fission

SV

jacket

金刺繍