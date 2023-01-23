『Billingham 35 Rucksack背包 リュックサック 黒帆布 黒革【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 14時 40分に出品され03月16日 14時 40分に終了予定です。即決価格は27,048円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Billingham 35 Rucksack

ビリンガム 35 リュックサック

ブラックキャンバス x ブラックレザー



Billingham Camera Bag Backpack



カメラバッグ

カメラのバックパック



with Luggage tag in free of charge

ギフトとして荷物タグが付属



未使用 中古品。



ビリンガム 35リュックサック

デジタルカメラと1-2本の交換レンズの収納に

着脱式パッドインサート付属

防水性と耐久性に優れたオリジナルファブリック

フルグレインレザーと真鍮製の固定具

英国製



材質： 革，金屬，キャンバス



色：黒x黒 （特別色、生産終了。）



サイズ (mm)

外寸 : W310 x D200 x H380

内寸 : W260 x D180 x H380 | 7L

パッドインサート

最小値-最大値 : W230-280 x D65-90 x H220｜5.6L

フロントポケット: W200 X H60 x H170 | 2.0L

リアジップポケット: W290 x H170

ショルダーストラップ: 長さ480-980

重さ: 1170g



付属品：バッグ、荷物のタグ



●状態：



未使用で極綺麗です。



6～7年前にビリンガムのウェブサイトで購入し、鑑賞のみで未使用です。



革と材質が高級感があります。でも、ほこりが見つかる可能性がありますで、汚れなどもあります。キャンバス表面にシワがございます。



自然光の下で撮影しているため、写真の色は実物と若干異なります。



布と革製品の為、表面に縫い目のムラや色の混ざり等がある場合がございます。



現状では目立ちませんが、ファスナー部分に黒色がある場合がございます。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



状態やコメントに関しましては、個人差があると思いますので, 神経質な方の入札はご遠慮願います。



●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



商品の返品は受け付けておりません。

ご理解いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ビリンガム