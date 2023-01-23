『ミリタリーコート ダウン AMERICAN RAG CIE メモリーツイル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 19分に出品され04月10日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMERICAN RAG CIE / アメリカンラグシー

ミリタリーコート ダウン

メモリーツイル

AHP-L125-C0064



ラクーンとラビットの2種のリアルファーを贅沢に使用したミリタリーコート！



表地にはポリエステル100%のメモリーツイル生地を使用。



インナーは上質なダウンをたっぷり使用しつつ、着ぶくれせず程よいボリューム感になるように調整しました。



フード口にラクーンファー、フード内側にラビットファーをあしらい、ウエストを絞れる仕様に。



カジュアルになりがちなミリタリーコートをラグジュアリーにアップデート！





【材質】

・表地 ポリエステル100%

・中わた部分 ダウン90% フェザー10%

・フード周り ラクーンリアルファー(取外し可能)

・フード内側 ラビットリアルファー(取外し可能)

・ジップアップ

・カラー カーキ



フードそのものは取外し出来ませんが、

ファーは、それぞれ個別に取外し可能です。



とても暖かい品物です。



【サイズ】

サイズはF表記(フリーサイズ)ですが、だいたいLくらいです。採寸は以下の通りですが、素人採寸のため、誤差等ご了承ください。

肩幅···40cm

身幅···51cm

袖丈···58cm

着丈···80cm





美品だとは思いますが、見落としがありましたら、すみません。自宅保管品ですので、神経質な方はご遠慮ください。



極端な金額でなければ、値引き交渉OKです。

お気軽にご連絡ください。





#アメリカンラグシー #americanragcie #リアルファー

#フード #防寒 #ミリタリーコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリカンラグシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミリタリーコート

ダウン

AMERICAN

RAG

CIE

メモリーツイル