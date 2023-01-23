『RHC Hurley 限定ロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 19時 10分に出品され03月15日 19時 10分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RHC Hurley

PHANTOM 3LAYER LONG COAT



サイズ Ｌ

身丈：102.5cm 身幅(半身)：73cm 肩幅：64cm 袖丈：58cm 袖口巾：17.5cm



2023年2月4日リリース

RHCとHurleyのシリーズのシークレット商品

右肩後ろにRHC Hのロゴ



限られた店舗にのみ限定で販売され

合計で各サイズ２〜３着だけ販売された

超激レア商品です。

モッズコートの雰囲気でカッコいいです



着用回数短時間２回なので美品かと思います



カラー···ブラック

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可）



・防風性・防水性・透湿性を兼ね備えた3層素材を採用

・耐水圧10,000mm、透湿性8,000g/㎡

・フルシームテープによる完全防水仕様

・左胸にリフレクティブアイコンロゴ

・左袖口にリフレクティブファントムロゴ

・袖口ベルクロタブ

・止水ジッパーを採用した胸ポケット

・裾にはドローコードを採用

・フードドローコード採用

・両サイドにポケット

・ゆったりしたルーズシルエット

ナイロン100% (裏面：ポリウレタンラミネート加工)



ロンハーマン

RHC

Hurley

モッズコート

シェル

ノースフェイス



カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RHC



Hurley

限定ロングコート