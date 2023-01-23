『ARCTERYX＊SOLANO JACKET MENS＊撥水加工ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 19分に出品され03月29日 17時 19分に終了予定です。即決価格は30,498円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

【ブランド名】ARCTERYX（アークテリクス）

【商品名】SOLANO JACKET MENS

サイズ M : 袖86cm 胸囲102cm ウエスト86cm ヒップ100cm



＊こちらの商品は2023秋にリバイズされました。



汎用性の高いデザインを備えた防風性、撥水性のある GORE-TEX INFINIUM ジャケット。



防風素材

風の影響を受けにくく、軽量な保護機能を備えた優れた耐候性を備えています。



通気性のある素材

湿気を逃がして温度を調節し、衣服内の快適性を高めます。



ソフトシェル

通気性があり、耐摩耗性に優れた 4 方向ストレッチ織物。



フェアトレード認証

フェアトレード認定施設で生産されています。従業員の幸福を当社の製品 DNA に組み込んでいます。



多用途

さまざまなアクティビティや条件に対応する多用途の高性能デザイン。



ソラノジャケット

天気は予期せぬ出来事によって決まります。準備ができている。多用途の Solano は、GORE-TEX INFINIUM 素材を利用して、防風性、通気性、雨をはじきます。涼しい天候でのハイキングに最適で、その保護機能と、制限のない自由を実現する立体的なパターニングとハイブリッドライナー構造を特徴とする洗練されたデザインを組み合わせています。袖はスムーズで着脱が容易で、ボディは通気性のためにニット構造になっており、全体的に快適です。さまざまな活動。





サイズ XS、S、M、L、XL、XXL

重量 310g / 10.9オンス

フィットレギュラー

モデルの測定値

身長: 60"/182.5cm、胸囲: 38"/97cm、ウエスト: 30"/76cm、股下: 31"/78.7cm

着用サイズ:M

サイズ表 メンズのサイズ表とフィットガイド - トップス

アクティビティ ハイキング / 街中 / 旅行/通勤

モデルX000007223

製造施設 Santa Clara Company Limited、ベトナム

補助製造施設 Hui Zhou Charming Ent., LTD.、中国 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX＊SOLANO

JACKET

MENS＊撥水加工ジャケット