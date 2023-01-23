『NO ID. BLACK /ノーアイディ ブラック ハイネック コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 07分に出品され03月28日 17時 07分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 951-5412

NO ID. BLACK /ノーアイディ ブラック ハイネック コート

サイズ:2

状態:中古、特に目立つキズ汚れなし



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実寸サイズ(多少の誤差はご了承くださいませ)

肩幅42

身幅51

着丈94

袖丈62



※特に目立つ汚れ、ダメージはお見受け出来ませんが中古品の為ご理解頂ける方のみご入札よろしくお願い致します、またご質問等ございましたらコメントにてよろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノーアイディー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NO

ID.

BLACK

/ノーアイディ

ブラック

ハイネック

コート