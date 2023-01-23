『冬のトレンドの中でロングノーマルファッション【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 12時 29分に出品され04月13日 12時 29分に終了予定です。即決価格は9,684円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品の詳細302

含絨量:95%

色分類:黒

诘め物:白アヒルの綿毛

サイズ:S肩幅39胸囲98衣長101袖長61腰囲:緩め

サイズ:M肩幅40バスト102衣長102袖長102腹囲62:緩め

サイズ:L肩幅41バスト106衣長103袖長63腹囲:緩め



.:

[文件]



.:

●注意事項：





御注文確定後、お届けまでの目安は4日～7日程度です。

数あるショップの中からご覧いただきありがとうございます！

ショップの注意事項をよく読んでから、ご購入をお願い致します。



1)取引最後まで責任を持って対応いたします。トラブル防止の為遠慮なく質問して下さい。

よろしくお願いいたします。

2)届けまでの目安は4日～7日程度です。

3)お客様の個人情報は発送以外に使用することは一切ございません。ご安心して、ご利用ください。

4)色合いはモニター環境により若干の誤差が出ます。

5)平置きの採寸となりますので、1－3cmの誤差についてご容赦ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 冬のトレンドの中でロングノーマルファッション