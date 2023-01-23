『カンタベリー フェザー入りダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 35分に出品され03月30日 01時 35分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···無地



かなりあったかくなる厚手のダウンです。

フェザー入りです。

肩幅約55㌢、着丈約77㌢です。

重めのアウターです。

極寒の地に行く時用に購入したものです。

7万円くらいでした。

使用頻度は少なめです。

クリーニング済み。

ペット、喫煙者はいません。



中古品をご理解いただける方にお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カンタベリーオブニュージーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カンタベリー フェザー入りダウン