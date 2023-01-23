『エルメス カレ90 洗練の波【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 03時 56分に出品され03月20日 03時 56分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス カレ90



洗練の波



シルク100%



メルカリにて新品・未使用品を購入後、使用しておりませんが、紙タグが付いてなかったので、未使用に近いとしています。



封筒式の厚紙に入っていました。

ご希望であれば、お付けします。



エルメス専用の箱にてお送りします。



他にも数点のカレ、出品しています。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス カレ90





洗練の波