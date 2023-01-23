『THE 9 SHOP 鈴木六夏 さん ラップミー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 13時 57分に出品され03月14日 13時 57分に終了予定です。即決価格は12,494円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大好きな鈴木六夏さんのブランド、THE 9 SHOP で購入したWrap me! のストールになります☺︎



color ネイビー



勿体無くて結局一回短時間使用のみで、大切に保管しておりました。



美品です。



昨年購入したものなので角に小さくショップのタグがついているバージョンのものになります。



宜しくお願い致します(❁´◡`❁)









《商品詳細》

私を優しく包み込む、変幻自在に形を変えて

暖かい、中綿ストールが出来上がりました！

しかもリバーシブル。

A面は EVERYDAY DRESS mature bloomの素材。

B面は EVERYDAY DRESS matureと同じお素材になっています。



Matureシリーズと合わせて着るとセットアップの様に着られます。



スナップボタンによって滑り落ちることもなく

止める位置を変えることで、４way以上の使い道が可能。



腕を通すホールは大きめに設定されており

半袖はもちろん、厚手のニットやスウェット、

またはコートなどの上からも羽織れます。

（袖のボリュームによっては例外もございます）



A面には大きめポケットも設置。



生地はA、B共に撥水性を持ち、少しの雨や雪を弾いてくれるので

大切なアウターをお守りするのにも一役かってくれる頼もしい存在です。



★サイズ

one size 縦 170cm x 横 65cm

※中綿の膨らみ具合により多少の誤差が生じます



★カラー

ネイビー x チャコール

※製品のお色味は撮影時の光の当たり具合やご覧いただいているデバイス環境により実際のお色味と違って見える場合があります。予めご了承ください。



★素材

表地ナイロン１００％、裏地ポリエステル１００％、中綿ポリエステル１００％



★生産国 日本



★洗濯 手洗い推奨

※本商品には撥水加工が施されておりますが、時間が経つとどうしても効果が低下してしまう場合がございます。

その際には、クリーニング店にて再度加工いただくことを推奨いたします。



※ホームページより抜粋させていただいております。





the9shop

エブリデイドレス

EVERYDAY DRESS mature bloom

EVERYDAY DRESS mature

EVERYDAY DRESS

鈴木六夏さん

鈴木六夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ THE

9

SHOP

鈴木六夏

さん ラップミー