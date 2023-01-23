『stein シュタイン コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 02時 08分に出品され03月23日 02時 08分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

素材...ウール

フード...フードなし



ダブルジップになっております。

袖、腰に複数ボタンがついており腰回りや袖の細さを変えてシルエットを変えて着用することができます。

＊目立つ汚れ、傷などは画像に挙げるようにしてはいますが見落としがあり載せられない可能性もございますのでご了承の上、ご購入お願いいたします。

お値下げについては希望価格をと一緒にコメントにてお願いします。



寸法（㎝）

着丈....62.5

総丈....62.5

肩幅....62

袖丈....53.5

身幅....67

裄丈....86.5

＊寸法はZOZOTOWNのサイズガイド（ピーコート）を参考に平置きで計測しています。

#stein #ドメブラ #コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stein シュタイン コート